Лавров прокомментировал заявления беглого сирийского генерала о химоружии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что видел сообщения о высказываниях беглого сирийского генерала, и выразил недоумение в связи с тем, что тот так долго утаивал информацию о якобы оставшемся в распоряжении сирийских властей химическом оружии.

Лавров напомнил, что общий объем химических веществ, подлежавших уничтожению согласно договоренностям, достигнутым в 2013 году, был зафиксирован на уровне 1,3 тыс. тонн. Между тем, как отметил министр, по словам сирийского генерала, всего химического оружия было якобы 2 тыс. тонн, передает РИА «Новости».

«Поскольку цифра в 1,3 тыс. тонн была объявлена открыто, у меня вызывает вопрос, почему генерал, если он знал про 2 тыс. тонн, три года молчал», – задается вопросом глава российского внешнеполитического ведомства. Лавров отметил, что «700 тонн – немаленькая цифра, ее в пробирку из-под белого порошка не спрячешь».

Глава МИД России подчеркнул, «любой здравый человек понимает, что этот генерал был простимулирован либо пряником, либо кнутом».

Ранее в субботу британская газета Telegraph написала о том, что дезертировавший в 2013 году из сирийской армии генерал Захер ас-Сакат утверждает, что сирийские власти якобы скрыли от ОЗХО несколько сотен тонн химического оружия. При этом никаких доказательств он не представил, а в Сирии не был более трех лет.

«Они признали наличие лишь 1,3 тыс. тонн, но мы знаем, что в реальности у них было почти в два раза больше. У них было по меньшей мере 2 тыс. тонн», – заявил ас-Сакат.

Напомним, США, безосновательно обвинив Дамаск в химической атаке в Идлибе и не представив никаких доказательств своих утверждений, нанесли массированный ракетный удар по сирийской базе в провинции Хомс. Москва, Тегеран и Дамаск признали удар США по Сирии актом агрессии.

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