В России почитатели шерлока получат тематические открытки

Подведены итоги интерактивного конкурса Почты России «Открытка Шерлока». Открытка, посвященная приключениям великого сыщика, будет выпущена ограниченным тиражом.

Конкурс для поклонников Шерлока стартовал с начала года. Участники присылали авторские графические изображения на тему произведений Артура Конан Дойла о великом сыщике. Всего организаторы получили больше 100 работ, выполненных в разных художественных стилях – от акварельного рисунка до современной графики. Самыми популярными изображениями стали портреты и профили Шерлока Холмса и его неизменные атрибуты – трубка и шляпа. Также авторы рисовали Биг-Бен, набережную Темзы, исторические здания, камины и, конечно, традиционное английское чаепитие.

Лучшей конкурсной работой признан рисунок Светланы Токаренко из Санкт-Петербурга. Участница изобразила черно-белый профиль сыщика, составленный из цитаты героя: «Истиной, какой бы невероятной она ни казалась, является то, что останется, если отбросить всё невозможное. Шерлок Холмс». Именно эта работа будет использована для создания эскиза уникальной открытки специальной почтовой серии.

Открытки будут бесплатно распространяться среди почитателей Шерлока Холмса на тематическом мероприятии, приуроченном ко дню рождения Артура Конан Дойла 22 мая.

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