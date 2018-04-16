«Всё очень практичное». Орбакайте поведала, как Пугачёва будет отмечать день рождения

16.04.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

"Всё очень практичное". Орбакайте поведала, как Пугачёва будет отмечать день рождения
По заявлениям дочери примадонны, Алла Борисовна любит отмечать праздники в узких кругах семьи.

Дочь Аллы Пугачёвой Кристина Орбакайте рассказала, как её мать будет праздновать день рождения. Об этом сообщают "Дни.ру".

— Какие-то подарки, конечно, покупаем, но всё очень практичное. У мамы бодрое настроение, дата отличная, словом, всё хорошо, — сказала Орбакайте.

Она добавила, что примадонна любит праздновать узким кругом семьи, который почему-то "всегда в течение нескольких часов сильно расширяется".

— В первое воскресенье весны у мамы уже много лет проходит тематическая вечеринка, когда много цветов, яркие костюмы. А с днём рождения и так всё понятно, — добавила родственница.

Добавим, что примадонне сегодня, 15 апреля, исполняется 69 лет.

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