Житель Хакасии убил знакомого и почти сутки выпивал рядом с трупом

Убийство произошло во время пьяной ссоры. Труп жителя Туима обнаружил сосед. Он и вызвал полицию.

По версии следствия, вечером 10 апреля пьяный 63-летний мужчина пришёл в гости к своему знакомому, у которого он раньше жил. Сам же гость определённого места жительства не имел. Хозяин дома оказался не рад визитёру и стал выгонять его. Сельчане поссорились, во время словесной перепалки гость ударил знакомого складным ножом в живот.

От полученных телесных повреждений 42-летний житель Туима скончался на месте происшествия. Злоумышленник же после совершенного преступления остался в доме убитого и продолжил распивать спиртное. 12 апреля утром тело погибшего обнаружил сосед, который и вызвал полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Злоумышленник задержан, ему предъявлено обвинение в совершении данного преступления.

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