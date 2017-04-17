Пенсионерам и бюджетникам Хакасии с 1 июля начнут выдавать пластиковые карты «Мир»

В республике настроили банкоматно-терминальные сети для приема карт отечественной платёжной системы.

По данным отделения Нацбанка РХ Сибирского ГУ Банка России, финансовые организации обслуживают более одной тысячи зарплатных проектов бюджетников Хакасии, общее количество счетов работников бюджетной и социальной сферы превышает 100 тысяч единиц. Регулярные выплаты из бюджета и внебюджетных фондов только на национальную платежную карту "Мир" начнут осуществляться с 1 июля. Такой срок установили законопроектом депутаты Государственной Думы.

Сначала карты "Мир" будут выдаваться новым сотрудникам бюджетной сферы и гражданам, вышедшим на пенсию после 1 июля. В течение года пластиковые карты заменят абсолютно все бюджетники. Для пенсионеров процесс перехода будет более плавным, они получат национальные платежные инструменты, после того как срок действия из карт закончится. Полностью процесс перевода на систему "Мир" завершат к 1 июля 2020 года.

– Воспользоваться картой "Мир" уже можно в 600 банкоматах и более чем в четырёх тысячах терминалов в Хакасии, – пояснил и.о. управляющего отделением НБ РХ Сибирского ГУ Банка России Виктор Дунаев.

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