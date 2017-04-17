Абазинская Золушка в столице

По приглашению журналистов социального проекта «Детский вопрос» ГРК «Радио России» в Москве побывала 15-летняя Софья, воспитанница Абазинского детского дома.

Цель этого спецрейса — рассказать о девушке в СМИ и найти ей семью.

Софья никогда не была в столице нашей Родины. После того, как сотрудники «Детского вопроса» сделали ей подарок ко дню рождения — пригласили на каникулы в Москву, — девочка буквально считала дни и часы до отлёта.

Для Софьи была составлена исходя из её предпочтений насыщенная профориентационная программа. В первый день она отправилась в Российскую государственную детскую библиотеку на экскурсию.

Второй день московских каникул начался с посещения мастер-класса известного парикмахера-стилиста высокого уровня с международным опытом Вагана Вога. Чтобы девушке было более комфортно, в этот день её сопровождала Анастасия, самая молодая сотрудница «Детского вопроса», недавняя студентка. Небольшая разница в возрасте, сходные интересы и весёлый нрав Насти сделали своё дело: у Сони пропала настороженность во взгляде, на лице появилась улыбка.

В салоне красоты Вагана Вога гостью из Хакасии ждало преображение. Между делом Ваган рассказал о профессии парикмахера-стилиста, о том, что свой жизненный выбор сделал, когда воспитывался в детском доме.

После посещения салона красоты Соня отправилась на авторскую экскурсию «Ах, Арбат, мой Арбат...», которую проводил заслуженный учитель Российской Федерации Игорь Шидловский. Ему с первых минут удалось расположить девочку к себе, заинтересовать, поэтому за весь двухчасовой рассказ о достопримечательностях Арбата Соня не сводила глаз с экскурсовода. Когда Игорь Михайлович предложил ей ответить на вопросы мини-теста по проведённой экскурсии, она дала практически все правильные ответы и в награду заслужено получила арбатский сувенир и сертификат с оценкой «отлично».

Вечером того же дня Соню пригласили на мюзикл «Золушка». Она собиралась туда, как на настоящий бал. Девочка первый раз надела туфли на высоких каблуках и очень волновалась, сможет ли весь вечер проходить в такой непривычной для неё обуви. А вдруг где-нибудь потеряет туфельку, как Золушка?

На следующий день абазинка посетила авиационную школу «Аэрофлота» и познакомилась с профессией бортпроводника. Компания «Аэрофлот» пригласила девочку в тренажёрный комплекс Центра подготовки авиационного персонала по аварийно-спасательной подготовке «вода-суша», где проводится обучение членов экипажей в условиях, максимально приближённых к реальным.

А ещё Софья посидела в кабине тренажёрного самолёта с настоящим штурвалом, кнопками управления, рычагами. Этот тренажёр даёт возможность полностью смоделировать условия реального полёта. Соня с инструктором сначала «взлетела», попала в зону турбулентности, а потом «приземлилась» в Марселе. Самолёт, в котором удалось «полетать» Соне, знаменит тем, что в нём снимали фильм «Экипаж».

Во второй половине дня девочке представилась возможность познакомиться с ещё одной профессией — тележурналиста. Сначала интервью брали у неё, а затем вручили микрофон Соне и предложили ей самой задать несколько вопросов корреспонденту.

На четвёртый день Софья продолжала знакомиться с достопримечательностями столицы. Уютно устроившись в комфортабельном экскурсионном автобусе, внимательно слушала аудиогида, с интересом смотрела в окно, задавая вопросы сотруднику «Детского вопроса» и, конечно, делала селфи. Прогуливаясь по Лужкову мосту, Соня обратила внимание на «деревья любви», увешанные замочками. Она сказала, что тоже хочет, когда подрастёт и встретит свою любовь, прийти сюда и повесить свой замочек.

Незадолго до отлёта домой Соня побывала в редакции «Детского вопроса» и дала интервью корреспонденту ГРК «Радио России». Она делилась впечатлениями о поездке, рассказывала о жизни в детском доме, о своих друзьях, которые все эти дни присылали SMS и с нетерпением ждали её приезда. Девочка поблагодарила руководство проекта за предоставленную возможность побывать в Москве, гостеприимство и множество подарков от неравнодушных людей.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







