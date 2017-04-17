ЦИК Турции объявил победу сторонников изменения конституции страны

Глава ЦИК Турции Сади Гювен объявил о победе на референдуме сторонников изменения конституции страны. Об этом в воскресенье, 16 апреля, сообщает ТАСС.

«Предварительные результаты обработки бюллетеней свидетельствуют о том, что голосов "за" на референдуме было на 1,25 миллиона больше. По итогам плебисцита было сказано "да"», — заявил чиновник.

По данным агентства Anadolu, 51,2 процента избирателей проголосовали «за», 48,8 процентов — «против» внесения поправок в основной закон страны.

Оппозиция, выступавшая против внесения поправок, выразила уверенность в том, что решение Высшего избирательного совета Турции считать действительными бюллетени без печатей открывает путь для фальсификаций. Народно-республиканская партия и Партия демократии народов заявили, что опротестуют результаты голосования.

На референдуме предлагалось решить, надо ли вносить изменения в 18 статей основного закона страны. В случае утвердительного ответа должность премьер-министра будет упразднена, президент сможет самостоятельно назначать вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников. Президент получит право объявлять режим чрезвычайного положения, а также указы, которые можно отменить только абсолютным большинством голосов в парламенте.

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