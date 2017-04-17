Дистанции победного размера

Лыжник Кирилл Челебей стал лучшим спортсменом февраля.

По версии stm19.ru воспитанник спортивной школы «ЦСКА-Хакасия» и ЦСП «Тёя» набрал наибольшее количество голосов — 2289. В пятёрку лучших спорт­сменов февраля он вошёл благодаря победе на традиционных лыжных гонках на призы Героя России Любови Егоровой среди лыжников 1999 года рождения.

Второй результат по итогам голосования у Анны Давыдовой (1630 голосов), победительницы первенства России по гиревому спорту среди юношей и девушек.

На третьем месте Артём Попов (76), ставший бронзовым призёром первенства страны по лёгкой атлетике среди юношей и девушек на дистанции 3000 метров.

В эти дни уже стартовало голосование за лучшего спорт­смена марта в рамках конкурса «Золотой пьедестал Хакасии». Номинантов определил экспертный совет министерства спорта Хакасии:

— Александра АСКАРОВА (победитель всероссийских соревнований по дзюдо среди юниоров и юниорок в весе до 70 килограммов),

— Семён ТЕРЕЩЕНКО (на международном турнире по вольной борьбе на призы Андрея Шумилина завоевал третье место среди участников до 23 лет),

— Денис ТЕБЕНЬКОВ (серебряный призёр и обладатель бронзовой медали в парном разряде первенства Сибири по настольному теннису среди кадетов),

— Наталья МАЛЫШЕВА (на международном турнире гран-при «Яшар Догу — 2017» стала серебряной призёркой в весовой категории до 53 килограммов),

— Яна БЕРЕЖНАЯ (завоевала золото и серебро I этапа Кубка России по плаванию на дистанциях 800 и 1500 метров вольным стилем).

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







