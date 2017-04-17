Доверия нет: сначала деньги, после — свет

Отключение электроэнергии на улицах Саяногорска вызвало широкий общественный резонанс. Это заставило власти города обратить более пристальное внимание на данную проблему и начать искать пути выхода из ситуации.

Администрация Саяногорска предоставила ОАО «Хакасэнергосбыт» гарантийное письмо, и стороны предварительно договорились о компромиссе: энергетики в очередной раз идут навстречу недисциплинированному потребителю и возобновляют подачу электроэнергии для уличного освещения, а мэрия в ближайшие дни гасит часть долга.

Напомним, общая сумма задолженности саяногорского бюджета за уличное освещение составляет около девяти миллионов рублей. Выплата части долга, конечно, проблемы не решает, но энергетики готовы на этих условиях вернуть электричество на тёмные улицы Саяногорска.

«В этом вопросе мы, в первую очередь, руководствуемся интересами жителей, хотя, подчеркну, безопасность и комфорт саяногорцев — это прежде всего забота городских властей», — отметил управляющий ОАО «Хакасэнергосбыт» Игорь Шульгин.

Городские власти в данной ситуации тянули до последнего и решились на диалог только постфактум, когда Саяногорск стал по вечерам погружаться в темноту. В итоге платить всё равно придётся: 13 апреля чиновники предоставили гарантийное письмо, подтверждающее, что долг будет погашен, и указали конкретные сроки расчёта. Но на одном только доверии с таким потребителем энергетики больше работать не берутся: фонари в городе зажгутся лишь тогда, когда мэрия перечислит первый взнос за потреблённое электричество в обещанном размере — четыре миллиона рублей.

Остаток, хотя правильнее это назвать большей частью долга, администрация обещает погасить до 5 мая. Если этого не случится, после 11 мая подача электроэнергии для уличного освещения в городе вновь будет прекращена. Дата определена не случайно: в майские праздники в Саяногорске даже при наличии непогашенной задолженности всё равно будет светло — это принципиальная позиция энергетиков.

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