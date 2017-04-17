Эхо соревнований

Это только начало

Лыжница из Хакасии Диана Головань попала в восьмёрку сильнейших на чемпионате России.

Этого результата воспитанница спортивной школы «ЦСКА-Хакасия» добилась на дистанции 50 километров свободным стилем. Золото в тот день завоевала Ольга Царёва, опередив на 3,8 секунды Анастасию Власову, на 5,9 — Анну Медведеву.

Как сообщил Алексей Лапшин, тренер Дианы Головань, впервые лыжница из Хакасии приняла участие в чемпионате России на длинные дистанции и сразу добилась лучшего результата за всю историю лыжных гонок республики.



ЦСКА по всем «фронтам»

Ещё один успех в активе представителей спортивной школы «ЦСКА-Хакасия».

На сей раз порадовали теннисисты. Анастасия Хакимулина, Ирина Нефёдова, Вероника Кленюшина заняли третье место в командном чемпионате Федерации настольного тенниса России высшей лиги «А» среди женщин.

Заключительный тур прошёл в Оренбурге. Теннисистки из армейской школы Хакасии пропустили вперёд команды «Кубань-Седин» (Краснодар) и «Терёхино» (Новокузнецк).



«Россия» гордится

Хакасские боксёры завоевали две бронзовые медали на первенстве ЦС ФСО профсоюзов «Россия».

В Барнауле соревновались юноши 2003 — 2004 годов рождения из более десяти регионов страны. Честь Хакасии отстаивали три спортсмена, два из них — Данил Казаненко (вес до 40 килограммов) и Максим Устинов (до 44,5) — заняли третьи места.

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