Любитель наркотиков из Орджоникидзевского района может отправиться за решётку

В своём доме 33-летний мужчина хранил марихуану и гашишное масло.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудник направления наркоконтроля отделения полиции по Орджоникидзевскому району в селе Орджоникидзевское задержал 33-летнего местного жителя. В своём доме мужчина хранил наркотики.

Запрещённые вещества полицейский изъял и отправил на экспертизу. Специалисты заключили, что это марихуана и гашишное масло. Вес составил 173 и 115,5 граммов соответственно.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

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