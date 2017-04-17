МЧС призывает рыбаков Хакасии свернуть удочки

Практически на всех водоёмах Хакасии лёд опасен и представляет реальную угрозу для жизни.

Тёплая погода и дожди способствуют быстрому разрушению льда на водоёмах. Даже на севере Хакасии, где толщина ледового покрова доходит до 40 см, наблюдаются обширные забереги, зимнее покрытие становится игольчатым и насыщается водой.

Чтобы убедить рыбаков свернуть удочки, МЧС России проводит заключительный этап акции «Безопасный лёд». К патрулированию водоёмов привлекаются сотрудники МВД, органы местного самоуправления и другие организации, участвующие в контроле и надзоре водных объектов. Главная цель — не допустить трагических происшествий на водоёмах.

Надёжного ледового покрытия на водоёмах уже нет. Опасность представляют и отколы льдин в ветреную погоду. Спасатели напоминают, что протяженность Красноярского водохранилища составляет порядка 50 км и отыскать в такой акватории пострадавших на льдине до её полного разрушения, может быть весьма проблематично. При этом нужно учитывать, что даже при наличии спасательного жилета 10-15 минут пребывания в ледяной воде смертельны для человека.

На Красноярском водохранилище в районе Советской Хакасии и в Абазе выставлены дежурные посты Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России. Сообщить о происшествиях на водоёме можно по телефону дежурного спасателя: 8 (3902) 35-88-45 или по единому номеру пожарно-спасательной службы МЧС России 101.

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