Мужской трикотаж: удобство по максимуму

Мужской домашний трикотаж редко воспринимается потребителем как отдельная, достойная повышенного внимания группа товаров. Видимо, все дело в непритязательности и неприхотливости сильной половины. Многие и вовсе готовы носить дома полинявшую футболку и трико.

Чаще всего о покупке домашней мужской одежды приходится задумываться женщинам. Доступный и широкий ассортимент готовы предложить ивановские производители текстиля. Коллекции мужского трикотажа из Иваново можно посмотреть по ссылке http://meloditex.ru/katalog/muzhskoy_trikotazh. Мужская домашняя одежда не является основным профилем компании «Meloditex», но здесь ей уделяется достаточное внимание. С одной стороны мужчины не прихотливы, а с другой, не готовы терпеть дискомфорт в одежде ни в каком его проявлении, поэтому основной акцент сделан на удобство и свободу движений. В «Meloditex» предлагают домашние брюки из легкой кулики, прочного пике, мягкого футера; трикотажные футболки из натурального хлопка; пижамы, рубашки, тельняшки, толстовки, майки-борцовки, шорты, халаты, носки, белье. Каталог мужского домашнего и повседневного трикотажа объединяет продукцию от разных производителей, поэтому ассортимент весьма широк. Цветовая гамма по-мужски сдержана.

Толстовки и джемпера

На meloditex.ru можно подобрать как одежу для дома, так и для повседневной носки. Так, например, трикотажные толстовки отлично подойдут для прогулок в прохладную погоду, для занятий спортом, а реализуемые «Meloditex» мужские джемпера станут хорошим дополнением к офисному стилю. Их легко сочетать как с брюками, так и с джинсами, а качество по достоинству оценят и подростки, и более зрелые мужчины. Большинство представленных моделей джемперов – однотонные, что позволяет им легко вписаться в любой базовый гардероб.

Рубашки в клетку

Другой важный элемент базового гардероба – рубашка. В интернет-магазине «Мелодитекс» представлены рубашки из хлопка с коротким и с длинным рукавом, которые прекрасно подойдут как для лета, так и для прохладной погоды. Бюджетные мужские рубашки из бязи, фуле, шотландки и фланелевые могут стать частью не только повседневного, но и домашнего гардероба. В каталоге на meloditex.ru – модели рубашек в клетку различных цветовых сочетаний: черного, зеленого, красного, синего, голубого, серого, белого.

Футболки

Без футболок не обходится, пожалуй, ни один мужской гардероб. Это универсальный элемент одежды для всех возрастов. Оптовые покупатели имеют возможность заказать в «Мелодитекс» футболки спортивного и классического стиля, прямые и полуприталенные, футболки поло, футболки с короткими и длинными рукавами, майки и борцовки. Изделия представлены в широком размерном ряду от 48 до 64. Предлагаются как футболки из чистого хлопка, так и с добавлением лайкры, которая придает изделию прочности и эластичности. Ассортимент включает однотонные, цветные изделия, футболки с принтом.

Покупателям

На meloditex.ru предусмотрена система скидок для оптовых покупателей. Минимальная сумма заказа – 5 тыс. рублей. Обработка заказа длится 1-2 дня. Доставка осуществляется силами транспортных компаний в любой регион страны.

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