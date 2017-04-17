Обновление души

17.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Православные отметили Светлое Христово Воскресение — Пасху, древнейший и самый важный праздник.

Согласно Священному Писанию в этот день возродился из мёртвых Иисус Христос. Произошло чудо возрождения жизни. Поэтому в праздничный день и ещё 40 дней после принято приветствовать друг друга словами: «Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!»
В ночь, предшествующую Пасхе, в храмах прошли праздничные богослужения, крестные ходы. Наутро верующие разговелись после Великого поста.
Празднование абаканцы, как правило, начинали за семейным столом, а продолжали на природе, в кругу друзей, знакомых, в сосновых борах под Минусинском. Устраивались даже катание крашеных яиц с горок, испытание их на прочность битьём.
Сама природа являла символы возрождения жизни — первоцветы, распустившуюся во всей красе вербу.

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