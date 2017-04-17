Опубликовано видео задержания одного из организаторов теракта в Петербурге

17.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

ФСБ опубликовала видео задержания Аброра Азимова, одного из организаторов взрыва в метро Санкт-Петербурга.

На видео, опубликованного RT, сотрудники ФСБ задерживают мужчину возле железнодорожных путей. Предполагаемый организатор взрыва называет свои фамилию, имя и отчество. На вопрос, догадывается ли он о том, за что задержан, Азимов отвечает «да». Также показано изъятие у мужчины боевого пистолета.

 

  Ранее сообщалось, что в Одинцовском районе Московской области задержан один из организаторов теракта в Санкт-Петербурге, выходец из Центральной Азии Аброр Азимов, который, предположительно, готовил смертника Акбаржона Джалилова.

3 апреля в Петербурге произошел теракт в метро, погибли 14 человек, а также сам террорист. Исполнителем был назван уроженец Киргизии, гражданин России Акбаржон Джалилов. Арестованы восемь человек, предположительно, причастных к теракту.

 

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