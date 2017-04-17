По Хакасии гуляет сильный ветер

Ночью 18 апреля в республике ветрено. Жителям стоит соблюдать правила пожарной безопасности и не только.

Ветер разгулялся в Хакасии днём 17 апреля. Его порывы достигали 25 м/с. Падали небольшие рекламные конструкции, сухие ветки, мусор с площадок ТБО летал по дворам. Ночью непогода республику не оставит. Западный ветер до 25 м/с продолжит хозяйничать в регионе.

В связи с непогодой вводится усиленный контроль за соблюдением правил пожарной безопасности со стороны населения и юридических лиц. Жителям республики рекомендовано воздержаться от разведения костров и проведения пожароопасных работ. Также стоит соблюсти элементарные правила безопасности: закрыть на ночь окна, не стоять возле деревьев, не ставить машины возле опасных конструкций и деревьев.

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