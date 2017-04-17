Пожарная часть Абакана 65 лет защищает горожан от огня

17.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Сегодня в центре детского творчества чествовали пожарных и ветеранов пожарной охраны.

Здание пожарного депо на улице Вяткина 10 сдали в эксплуатацию 65 лет назад. Тогда в Абакане проживали 40 тысяч человек. Из 2152 домов лишь восемь были кирпичными. Радиус выезда пожарного наряда по городу составлял шесть километров.

Сегодня ПЧ № 1 защищает от огня жилой сектор Абакана. Спасатели выезжают на вызовы по центральной части города, в микрорайоны Полярный, Космос, Гавань, Нижняя Согра, в район Восточной дамбы по улице Мира, в дачные общества «Самохвал», «Орбита».

После торжества в честь юбилея героев пожарной охраны провели в здание пожарной части и продемонстрировали им современную технику и вооружение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хакасии.

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