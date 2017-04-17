Пьяный подросток за рулем устроил ДТП с 11 машинами во Владивостоке

Во Владивостоке 16-летний подросток за рулем Toyota Crown устроил ДТП, в котором оказались повреждены 11 машин, сообщила пресс-служба ГИБДД УМВД России по городу.

Сообщение о ДТП поступило в ГИБДД накануне вечером, сообщается на сайте управления МВД по региону.Водитель «на узком участке внутридомовой территории не справился с управлением», несколько раз врезавшись в припаркованные вдоль дороги машины.

Подросток был пьян.

Машина принадлежала жителю Приморья 1991 года рождения.

Инспекторы по делам несовершеннолетних начали проверку.

По ее результатам будет принято решение о мерах по отношению как к подростку, так и к его родителям, которым предстоит еще «выплатить материальный ущерб, причиненный владельцам поврежденных автомашин».

«Составлен административный материал по ч. 3 ст. 12.8 КоАП (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами)», - сказано в сообщении МВД.

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