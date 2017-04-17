Республиканский праздник Чир Ине пройдет в Ширинском районе

17.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

22 апреля в аале Малый Кобежиков Ширинского района пройдет республиканский праздник Чир Ине (День Земли).

 

 

 

 

 

 

 

Он посвящен  году экологии. Главная цель праздника – сохранение традиционной хакасской культуры. Чир Ине в Хакасии отмечается с 1996 года поочередно в разных районах, сообщили в министерстве культуры Хакасии. Весной хакасы приступали к очищению селений, пастбищ, готовили пашни к посеву, обновляли загоны для скота. Старейшины рода решали вопросы переезда на летние пастбища, закрепляли благодатные пашенные участки за членами рода, испрашивая благословения у Матери-Земли.  Чир Ине сегодня презентует наиболее известные обряды – поклонение Чир Ине (Мать Земля), кормление От Ине (Богиня Огня), очищение дымом богородской травы, подвязывание чалама (цветные ленты) с пожеланиями удачи и благополучия на Пай хазын (Священная береза).

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