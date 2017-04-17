Родители Абакана станут благотворителями и расскажут, что такое семья

Мам и пап столицы Хакасии приглашают участвовать в акции «Семья – это…». Мероприятие приурочено к республиканскому семейному форуму.

В среду, 19 апреля в 11:00 организаторы VII Республиканского семейного форума приглашает мам и пап с малышами на благотворительную акцию «Семья – это…». Стать участниками просто: нужно лишь заготовить табличку с продолжением фразы «Семья – это…». Прикрепить её можно на коляску, либо принести в руках.

Также можно взять с собой подарок для нуждающегося ребёнка (игрушку, творческий набор, канцелярию – вещь должна быть новой). То, что родители принесут с собой, нужно обменять у организаторов на воздушный шар. Все собранные вещи отправятся в благотворительный фонд, а после — нуждающимся детям.

А 21 апреля в 12:00 состоится открытие VII Республиканского семейного форума в новом музейно-культурном центре. Мероприятие продлится три дня – до 23 апреля включительно. Программа форума уже готова.

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