Спортсменки из Хакасии выиграли золото и бронзу на Первенстве России

В состязаниях, которые прошли в Южно-Сахалинске, приняли участие 140 кадеток 2000 -2001 годов рождения.

В Первенстве России по спортивной (женской) борьбе среди кадеток 2000-2001 гг.р в весовой категории до 49 килограммов победу одержала спортсменка из Хакасии Карина Барашкова. Её землячка Валерия Чистобаева стала бронзовым призёром в весовой категории до 40 килограммов, сообщили в пресс-службе министерства спорта РХ. Тренеруют спортсменок Татьяна Карамчакова и Лилия Каскаракова.

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