Талантливые дети из Хакасии отправились на Дельфийские игры

В этом году XVI Дельфийские игры пройдут 18-23 апреля в Екатеринбурге.

Это соревнования молодых деятелей искусства, проводящиеся по 47 народным, классическим и современным номинациям (фортепиано, скрипка, народные инструменты, тележурналистика, кулинарное искусство, парикмахерское искусство, сохранение культурного наследия и другое), пояснили в министерстве культуры Хакасии. В этом году от нашей республики в Дельфийских играх примут участие в номинации «Изобразительное искусство» София Трофимова, Мария Машканцева и Екатерина Митюкова из Детской художественной школы им. Д.И. Каратанова, Дарья Каткова из Саяногорской детской художественной школы «Колорит»; в номинации «Баян/аккордеон» Тихон Артемьев, учащийся Усть-Абаканской детской школы искусств; в номинации «Народные художественные ремёсла и промыслы» учащаяся Детской школы искусств № 2 Абакана Ирина Пушкарева; в номинации «Художественное чтение» учащийся Хакасской республиканской национальной детской школы искусств Андрей Сагалаков. В последние два года школьнии из Хакасии завоевали на Дельфийских играх три золотых медали.

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