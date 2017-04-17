Талантливые дети из Хакасии отправились на Дельфийские игры

17.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В этом году XVI Дельфийские игры пройдут 18-23 апреля в Екатеринбурге.

 

 

Это соревнования молодых деятелей искусства, проводящиеся по 47 народным, классическим и современным номинациям (фортепиано, скрипка, народные инструменты, тележурналистика, кулинарное искусство, парикмахерское искусство, сохранение культурного наследия и  другое),  пояснили в министерстве культуры Хакасии.  В этом году  от  нашей республики  в Дельфийских играх  примут участие в номинации «Изобразительное искусство» София Трофимова, Мария Машканцева и Екатерина Митюкова из Детской художественной школы им. Д.И. Каратанова, Дарья Каткова из Саяногорской детской художественной школы «Колорит»; в номинации «Баян/аккордеон» Тихон Артемьев, учащийся Усть-Абаканской детской школы искусств; в номинации «Народные художественные ремёсла и промыслы» учащаяся Детской школы искусств № 2 Абакана Ирина Пушкарева; в номинации «Художественное чтение» учащийся Хакасской республиканской национальной детской школы искусств Андрей Сагалаков. В последние два года  школьнии из Хакасии завоевали на Дельфийских играх три золотых медали.

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