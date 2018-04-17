Топ-5 лучших ресурсов для изучения английского языка

Хотите изучать английский дома? Специально для вас мы подготовили список лучших интернет-ресурсов для самостоятельного изучения языка. Выбирайте то, что вам больше понраавится.

1. duolingo.com - Сайт создан для мобильных устройств. Хотя версии для ПК тоже есть, но курс рассчитан на постоянное выполнение упражнений, чем чаще, тем лучше. В очереди, в транспорте, на перемене – всегда есть возможность открыть приложение и выполнить несколько заданий. Курс разрабатывается лингвистами обоих языков, а также психологами, и сложность зависит от конкретного пользователя. Также можно учить сразу несколько языков.

2. BistroEnglish.com – Один из самых популярных на сегодняшний день ресурсов по изучению разговорного английского. Здесь вы найдете бесценную коллекцию видео и аудио уроков на самые разные темы: английская грамматика, глаголы, времена, популярные слова, выражения и фразы, английский для туристов, для новичков и для продолжающих.Вы также можете посмотреть фрагменты из любимого фильма или песни и на их основе получить порцию грамматики и лексики.

Занятия создаются русскоязычным преподавателем совместо с носителями языка. Кроме бесплатных видеоуроков вы также можете приобрести видео+аудиокурсы как для начинающих, как и для среднего уровня знаний.

3. real-english.com – один из самых «долгоиграющих» сайтов английского языка, и только в последний год разработана версия для мобильных устройств. Зато упражнения выверены миллионами пользователей. И видео и аудио – реальные интервью с реальными людьми, все грамматические элементы объясняются с помощью веселой иконографики. Из самых крупных минусов – нет связи с учителями и очень сумбурные чаты, легче общаться на странице сайта в FB. Ну, и конечно, нет определенной «заточки» под язык обучающегося – упражнения для всех одинаковые.

4. busuu.com - сайт немного похож на дуолинго системой упражнения, но имеет очень небольшой бесплатный функционал, и здесь практически, нет преподавателей. Но если хочется говорить и общаться с носителями языка программа сама выбирает тебе «зеркальных партнеров», т.е. если ты учишь английский, а знаешь русский, тебе предлагают в партнеры англоязычных участников, которые учат русский. Вы будете помогать друг другу, проверяя тексты и упражнения и указывая на ошибки.

5. bbc.co.uk/learningenglish –учебный сайт BBC. BBC обладает большим опытом в производстве учебного материала по любой тематике, но, конечно, в первую очередь по английскому языку. Предлагается множество курсов, множество цифровых учебников и учебно-популярных фильмов для самого разного возраста. Но такое множество является и некоторым минусом – очень трудно определить, что же тебе нужно именно в данный момент. Также некоторым минусом является отсутствие индивидуальных учителей и тьюторов, но это понятно – у BBC миллионы зрителей и подписчиков, работать с каждым просто нет возможности. Но все равно BBC остается в пятерке лучших обучающих сайтов.

Здесь общего совета быть не может, даже среди пяти надо выбрать. Посмотрите материалы, подумайте и в путь.

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