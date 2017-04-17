Три аварии произошло в Усть-Абаканском районе за неделю

Инспекторы ДПС зафиксировали 370 нарушений ПДД. В том числе 7 водителей попались с признаками опьянения, 7 управляли транспортом, не имея прав.

За минувшую неделю в Усть-Абаканском районе зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия. Все аварии обошлись без пострадавших. Также инспекторы ДПС наказали 370 нарушителей. среди них оказались 7 водителей, которые сели за руль в нетрезвом состоянии. Ещё 7 автолюбителей управляли транспортом, не имея прав. 2 водителя сели за руль будучи лишенными удостоверения, кроме того выявлено 100 водителей, не пристегнувшихся ремнём безопасности. 12 человек неправильно перевозили детей. Наказаны и пешеходы, не соблюдающие ПДД, таких за неделю набралось 7 человек.

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