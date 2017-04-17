В Абакане горел двухквартирный жилой дом, а в Саяногорске и Аскизе — бани

За субботу огнеборцам Хакасии пришлось справиться с 4 бытовыми пожарами. Причинами возгораний стали нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и электрооборудования.

В ночь на субботу,15 апреля, в Сорске загорелся дачный домик. В момент происшествия владельца на месте не оказалось, поэтому и огонь обнаружили поздно. Когда на место приехали спасатели, открытым пламенем по всей площади горела крыша строения. площадь распространения огня составляла 32 кв. метра. На ликвидацию пожара потребовалось больше полутора часов. Предварительная причина — нарушение правил при эксплуатации печи.

Утром в субботу на вызов выехали абаканские спасатели. В столице Хакасии загорелся двухквартирный жилой дом. Когда пожарные подразделения прибыли на место происшествия, изнутри горела квартира, площадь распространения огня составляла 50 кв. метров. В доме было сильное задымление. Ликвидацией возгорания занимались 18 человек и 4 единицы техники. Справиться с пламенем удалось за 10 минут. Предварительная причина — нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

Вечером того же дня в посёлке Майна загорелась баня. На момент приезда пожарных расчётов внутри бани частично горели потолочное перекрытие и стены. Площадь распространения огня составляла 4 кв. метра. Предварительная причина — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Практически в то же время в посёлке Аскиз произошёл крупный пожар. Из-за позднего обнаружения огонь распространился на площадь 135 кв. метров. Когда спасатели прибыли к месту вызова, открытым пламенем горели дом и баня по всей площади, в бане произошло частичное обрушение потолочного перекрытия. Причиной возгорания также стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

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