В Черногорске полицейские задержали шесть нетрезвых водителей

Массовые проверки прошли во время рейдовых мероприятий в пятницу и субботу. Среди нарушителей оказался рулевой-рецидивист, ему грозит уголовная ответственность.

О том, что по ночному городу на автомобиле UAZ PATRIOT разъезжает нетрезвый водитель, сотрудникам ДПС 15 апреля сообщил бдительный черногорец. Задержать нарушителя полицейским удалось на улице Свердлова. В том, что 56-летний водитель пьян, стражи порядка убедились при личном контакте: от мужчины разило алкоголем, говорил он сбивчиво и невнятно и едва держался на ногах. Полицейские предложили водителю пройти в присутствии двух понятых освидетельствование на состояние опьянения. Результат — 0,861 мг/л спирта в выдыхаемом воздухе. Кроме того, оказалось, что рулевой и раньше попадался полицейским в нетрезвом состоянии. Таким образом, водителю грозит уголовная ответственность, сообщили в пресс-службе МВД по РХ.

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