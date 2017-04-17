В эти святые дни…

В адрес главы Хакасии Виктора Зимина поступили поздравительные телеграммы от руководителей разных церковных конфессий. Они поздравили руководителя республики и всех жителей Хакасии с одним из самых значимых религиозных праздников — Пасхой.

Архиепископ Абаканский и Хакасский Ионафан в телеграмме отметил:

«В эти святые и спасительные дни, когда весь видимый и невидимый мир празднует Светлое Христово Воскресение, примите от меня сердечные поздравления и пожелания мира, благополучия, крепости сил и всесильной помощи Божией в ваших трудах. Христос Воскресе!»

От имени еврейской общины свои поздравления с Песах (так по-еврейски звучит праздник Пасхи) прислал главный раввин России Берл Лазар.

В частности, в телеграмме говорится:

«Одним из важнейших элементов демократии в России является свобода вероисповедания. Каждый человек помнит, что на протяжении долгих лет искоренялись религиозные ценности, жестоко угнетали христиан, евреев, мусульман, буддистов. Мы благодарны демократической власти за понимание того, что без религии, без духовности, без Бога страна не может быть свободной, не может процветать. Мы ценим, что сейчас в нашей стране не просто существует свобода веры, но и налажено реальное сотрудничество между верующими и государством ради общего блага.

В эти радостные дни хочу пожелать успехов в вашем благородном деле, счастья. Благополучия и крепкого здоровья. Со своей стороны заверяю, что еврейская община будет делать всё, что в её силах, чтобы способствовать процветанию региона и России в целом».

Глава Хакасии Виктор Зимин поблагодарил за поздравления и добрые пожелания по случаю празднования Святой Пасхи и, в свою очередь, пожелал мира и благополучия.

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