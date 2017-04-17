В Кемеровской области опекунов подозревают в убийстве приёмного сына

42-летнюю женщину и 41-летнего мужчину задержали. Им предъявлены обвинения в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и убийстве.

В марте прошлого года стало известно, что из семьи, воспитывающей троих детей из Мысковского детского дома-интерната для умственно отсталых детей, пропал 18-летний подросток. Сведений о нём не поступало с лета 2015-го. Тело мальчика нашли в водоёме с черепно-мозговой травмой.

В сентябре супруги распродали имущество и выехали в Краснодарский край, однако их нашли и задержали. На допросе мужчина и женщина пояснили, что 16-летний ребёнок сбежал два года назад в районе Новосибирска.

Установлено, что опекуны применяли к детям физическое насилие, нетерпение к их поступкам, хотя при оформлении опеки получали информацию о заболеваниях детей и возможном поведении, сообщает Интерфакс со ссылкой на следственные органы.

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