В Саяногорске в магазине электротоваров приторговывали алкоголем

17.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Предприниматель, совместивший продажу двух категорий товаров, заплатит штраф.

В минувшую пятницу участковый выявил факт незаконной торговли алкоголем в одном из магазинов Саяногорска. Официально предприниматель занимается электротоварами, но решил расширить ассортимент и стал реализовывать спиртное.

Алкоголь, предлагаемый к продаже, изъят и направлен на экспертизу. Предприниматель привлечён к административной ответственности.

С начала 2017 года сотрудники полиции ОМВД России по Саяногорску изъяли из продажи 379 литров спиртосодержащей продукции, в том числе, 55 литров запрещенного лосьона «Боярышник».

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