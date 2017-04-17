В Саяногорске в магазине электротоваров приторговывали алкоголем

Предприниматель, совместивший продажу двух категорий товаров, заплатит штраф.
В минувшую пятницу участковый выявил факт незаконной торговли алкоголем в одном из магазинов Саяногорска. Официально предприниматель занимается электротоварами, но решил расширить ассортимент и стал реализовывать спиртное.
Алкоголь, предлагаемый к продаже, изъят и направлен на экспертизу. Предприниматель привлечён к административной ответственности.
С начала 2017 года сотрудники полиции ОМВД России по Саяногорску изъяли из продажи 379 литров спиртосодержащей продукции, в том числе, 55 литров запрещенного лосьона «Боярышник».
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