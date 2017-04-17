В школьных музеях Хакасии пройдут экскурсии

В рамках смотра-конкурса музеев образовательных организаций с 17 по 27 апреля в республике выберут лучший школьный музей.

По итогам заочного этапа республиканского смотра-конкурса «Роль музеев в популяризации историко-культурного наследия Республики Хакасия» лидерами стали сразу несколько школ. В Аскизском районе это аскизский лицей-интернат имени М.И. Чебодаева, Усть-Камыштинская СОШ, Лесоперевалочная СОШ №2, Начальная школа-детский сад № 68 ОАО «РЖД», в Бейском районе Бейская средняя образовательная школа искусств, в Абазе — Центр развития ребёнка — детский сад «Дельфин», в Черногорске — школа № 7 имени П.А. Рубанова. В этих школах пройдут экскурсии по итогам которых будут объявлены победители и призёры 12 мая в Республиканском музейно-культурном центре, сообщили в пресс-службе министерства образования и науки РХ.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







