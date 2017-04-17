В Хакасии муниципалитеты сформировали свои Паспорта

Всеми муниципальными образованиями – пятью городскими округами, восемью муниципальными районами и 87 городскими и сельскими поселениями - сформированы Паспорта за 2016 год.

Паспорт муниципального образования имеет 16 приложений, которые заполняются всеми муниципальными районами, городскими и сельскими поселениями. Сформированная по блокам и разделам информация является исходной базой для комплексного анализа текущего состояния социальной сферы и экономического сектора, диагностики проблем территории, выявления потенциала и ограничений развития экономики и социальной сферы муниципального образования, - пояснили в пресс-службе минэкономики Хакасии.

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