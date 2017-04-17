В Хакасии поймали двух таксистов-нелегалов

17.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Усть-Абаканские госавтоинспекторы проверили пассажироперевозчиков.

За первую неделю рейда дорожные полицейские выявили свыше 20 нарушений ПДД. Водители автобусов не соблюдали правила расположения транспортного средства на проезжей части, пользования внешними световыми приборами и ремнями безопасности.

Выявлено два автомобилиста, на легковых машинах которых незаконно установлены опознавательные фонари такси. Шашки изъяты. Административные материалы в отношении нелегальных таксистов переданы в суд. Им грозит штраф до пяти тысяч рублей. Сплошные проверки пассажироперевозчиков продолжатся до конца недели, сообщили в ОГИБДД УМВД по Усть-Абаканскому району.

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