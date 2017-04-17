В Хакасии юные знатоки английского языка могут выиграть смартфон

17.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В главной библиотеке Хакасии пройдёт региональная олимпиада «SMART» по английскому языку. Это ежегодный образовательный проект Ассоциации языковых школ Хакасии. Свои знания по иностранному языку проверят учащиеся 6-8 и 9-11 классов.

Главным призом для победителя олимпиады станет смартфон, за право обладания которым могут побороться школьники 6-11 классов, а также учащиеся других учебных заведений соответствующего возраста. Олимпиада «SMART» будет проходить 28 апреля в Национальной библиотеке имени Н.Г. Доможакова (г. Абакан, ул. Чертыгашева, 65). Участникам предстоит соревнование в двух возрастных группах: первая – 6-8 классы, вторая – 9-11 классы. Начало олимпиады: для первой группы в 15:00; для второй группы в 17:00. Заявки на участие принимаются по тел.: (3902) 32-87-47, 26-27-21, 8 (913) 543-87-18, 8 (983) 264-12-48, сообщили в пресс-службе министерства культуры РХ.

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