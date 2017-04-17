В Хакасской филармонии пройдёт эстрадный концерт «Потому что любовь»

Сегодня, 17 апреля, в 18.30 Хакасская республиканская филармония им. В.Г. Чаптыкова устраивает на своей сцене настоящий праздник нежности и страсти. Перед зрителями выступят молодые талантливые солисты филармонии.

Вокалисты Олег Гриценко, Алексей Петриченко, Мария Агеева и Анастасия Алексеева через свои песни расскажут разные истории любви. Одна песня – одна история о самом великом чувстве. В программу концерта вошли каверы на песни Константина Меладзе, песни из репертуара группы «The Beatles», из репертуара певицы Шадэ, джазовые стандарты в неожиданном решении, латиноамериканские композиции, песни из репертуара арт-группы «SOPRANO» Михаила Турецкого, западные танцевальные хиты и многое другое. В концерте принимает участие также джазовое трио, в составе которого Роман Ясенков, Дмитрий Ярков и Виктор Залевский, сообщили в пресс-службе министерства культуры РХ.

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