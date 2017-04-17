Хакасия присоединится к всероссийской акции «Библиосумерки»

17.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Мастер-классы, квест, эстафеты и конкурсы пройдут в Хакасской республиканской детской библиотеке 21 апреля с 17 до 20 часов.

Гостей праздника  ждёт море приключений в компании с весёлыми пиратами. Творческая площадка «Забытые сказки со всего света» порадует эстафетами, конкурсами и сказочными мастер-классами. «Детективное агентство» организует увлекательный квест по розыску голубого карбункула.  В «Мастерской Безумного Шляпника» можно будет сыграть в крокет фламинго, изготовить сервиз для невероятного чаепития, ответить на каверзные вопросы синей гусеницы, сделать аквагрим и сфотографироваться с Чеширским котом. Вход свободный, все конкурсы и мастер-классы проводятся бесплатно, сообщили в пресс-службе министерства культуры РХ.

 

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 9 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
71, за 0,232