Хакасия присоединится к всероссийской акции «Библиосумерки»

Мастер-классы, квест, эстафеты и конкурсы пройдут в Хакасской республиканской детской библиотеке 21 апреля с 17 до 20 часов.

Гостей праздника ждёт море приключений в компании с весёлыми пиратами. Творческая площадка «Забытые сказки со всего света» порадует эстафетами, конкурсами и сказочными мастер-классами. «Детективное агентство» организует увлекательный квест по розыску голубого карбункула. В «Мастерской Безумного Шляпника» можно будет сыграть в крокет фламинго, изготовить сервиз для невероятного чаепития, ответить на каверзные вопросы синей гусеницы, сделать аквагрим и сфотографироваться с Чеширским котом. Вход свободный, все конкурсы и мастер-классы проводятся бесплатно, сообщили в пресс-службе министерства культуры РХ.

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