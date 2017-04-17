Хакасская таможня и бизнес-омбудсмен Хакасии будут сотрудничать

17.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

По их мнению, совместная работа создаст благоприятные условия  для ведения внешнеэкономической деятельности в Хакасии.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Хакасии и начальник региональной таможни провели рабочую встречу. итогом переговоров стало заключение соглашение о взаимодействии.

Совместную работу стороны хотят направить на защиту прав и законных интересов субъектов предпринимательства республики. Взаимодействие омбудсмена и таможни будет способствовать созданию благоприятных условий для ведения внешнеэкономической деятельности в Хакасии, а также содействовать социально-экономическому развитию региона и его инвестиционной привлекательности.

Руководитель таможни Сергей Авдеев и уполномоченный по защите прав предпринимателей Василий Кудашкин намерены обмениваться информацией, а также проводить для предпринимателей мероприятия, на которых будут подниматься актуальные вопросы внешнеэкономической деятельности

 

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