113 раз ударил пьяный житель Абакана свою сожительницу за измену

Бил руками, ногами и молотком. Травмы оказались смертельными. Мужчину ждёт скамья подсудимых.

По данным следствия, 21 января жительница Абакана решила признаться пьяному гражданскому супругу в своей измене. Мужчина разозлился и между сожителями завязалась ссора. Во время словесной перепалки абаканец набросился на возлюбленную. Стал избивать руками, ногами, а потом в ход пошёл и молоток. Всего агрессивный муж нанёс 113 ударов, посчитали криминалисты. Смерть потерпевшей наступила на месте происшествия от сочетанной травмы тела, сопровождавшейся переломами костей скелета и ушибами внутренних органов. После кровавой расправы житель республиканской столицы рассказал обо всё своей родственнице, а она вызвала полицию.

Уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека" расследовано и с обвинительным заключением передано в суд. 47-летний абаканец ожидает приговора под стражей. Известно, что ранее мужчина уже был судим за совершение аналогичного преступления. Освободился из мест лишения свободы в апреле 2010 года.

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