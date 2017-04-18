Выставка фотографии Олега Сингареева «Бхарата, более известная как Индия»

С 18 по 30 апреля 2017 г. в выставочном зале Фотоцентра на Гоголевском бульваре, в сотрудничестве с Московским благотворительным фондом «Пища Жизни» состоится персональная выставка фотографа Олега Сингареева. На фотовыставке будет представлено более 100 работ автора, повествующих о быте, повседневной жизни индийцев, архитектуре, традициях и культуре этой удивительной страны.

Индия (сами индийцы предпочитают называть ее санскритским именем Бхарата) - это колыбель цивилизации, территория романтики и любви, первозданной природы и удивительной красоты. Это историко-архитектурные памятники, места мирового религиозного паломничества, это восточная кухня с ее пряностями, это музыка и танцы, это яркие краски… Индия у каждого своя, и свой взгляд на эту страну представляет автор.

Выставка приурочена к юбилею: 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и Индией.

Как смогли две такие разные, такие контрастные, самобытные, великие страны найти общий язык? Как им удается продолжать поддерживать диалог на протяжении уже 70 лет? Ответ во взаимном интересе друг к другу. Взаимное внимание к обычаям, традициям, великому литературному, культурному и природному наследию Роcсии и Индии послужили волшебным ключом, открывшем успешное сотрудничество в важных сферах политики, экономики и культуры двух стран.

Каждый из нас, жителей России, независимо от того, был ли он в Индии, или нет, регулярно сталкивается с ее культурой, философией и жизненным стилем. По всей России работают сотни индийских ресторанов, медицинских клиник, танцевальных, художественных, кулинарных, языковых школ, школ йоги. Мы любим и знаем индийское кино, музыку. Большую популярность у жителей России снискали разнообразные индийские фестивали, и самый популярный из них - фестиваль красок Холи. Большое количество индийских студентов получает высшее образование в России, а специалисты из разных областей деятельности строят здесь карьеру.

К сожалению, в прошлом остались времена, когда российско-индийской дружбе и сотрудничеству был присущ романтический оттенок. Это понятно, ведь 70 лет – солидный срок, за это время радикально изменилось многое. Сейчас оба государства придерживаются более прагматичных и реалистичных взглядов в сотрудничестве. Но радует то, что обе стороны и сегодня серьезно поддерживают идею наращивания партнерства и дружбы между Россией и Индией на всех направлениях.

Фотовыставка «Бхарата, более известная как Индия» на своем уровне организована с той же целью – развития партнерства и дружбы. В рамках выставки организуются и проводятся различные семинары и мастер-классы, планируются творческие встречи с интересными людьми. В последний день выставки, 30 апреля состоится благотворительный аукцион фоторабот экспозиции. Все вырученные средства будут направлены на организацию программ фонда «Пища жизни», целью которого является популяризация вегетарианства, пропаганда и утверждения культуры милосердия и сострадания в обществе, возрождение в людях бескорыстия, радушия и гостеприимства

Приглашаем всех ценителей восточной экзотики, культуры и красоты. Вход на выставку бесплатный.

Официальное открытие выставки: 18 апреля в 17:00

Организатор проекта Ассоциация благотворительных фондов “Пища Жизни”.

В настоящее время БФ «Пища Жизни» - единственная в России неправительственная организация по обеспечению людей питанием в условиях чрезвычайных ситуаций (оказание помощи государственным структурам в оперативной организации горячего питания для пострадавших от стихийных бедствий, техногенных катастроф, военных конфликтов и пр., с оперативным выездом на место происшествия).



За 25 лет существования Фонда горячее вегетарианское питание получило огромное количество людей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях. На постоянной основе осуществляется обеспечение полноценным горячим питанием социально незащищенных слоев населения (малообеспеченных граждан, детей-сирот, одиноких матерей, инвалидов, ветеранов, пенсионеров).



«Пища Жизни» регулярно принимает участие в культурно массовых мероприятиях, организует благотворительные выставки, проводит образовательные мероприятия о принципах здорового образа жизни, пропагандируя и утверждая тем самым культуру милосердия в обществе.

Также, в Уставной деятельности Фонда «Пища жизни» предусмотрена организация и проведение культурных мероприятий, таких как предстоящая фотовыставка. Это не первое обращение к индийской теме - Фонд уже проводил несколько выставок, посвященных этой стране, начиная с «Вдоль по Ганге босиком», в 2006 году, «Просто Индия» в 2014 году, и теперь, в год 70-летия установления дипломатических отношений российско-индийских отношений - выставка «Бхарата, более известная как Индия».

Интерес же именно к Индии обусловлен тем, что авторы (а авторами фоторабот всегда являются волонтеры Фонда «Пища жизни»), искренне любят эту страну, часто в ней бывают и изучают ее.

Официальный партнер мероприятия – центр здорового питания и общения «Джаганнат»

http://www.jagannath.ru

Место: Фотоцентр, Гоголевский б-р, д. 8, м. Кропоткинская.

Дата: 18-30 апреля

Время: с 10.00 до 20.00 (понедельник выходной).

Сайт фотографа: www.singareev.ru

Сайт организатора: www.ffl.ru https://www.facebook.com/FoodForLifeMoscow

e-mail: ffl.mos@gmail.com

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