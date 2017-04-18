Автолюбителей Хакасии просят не ездить за город на летней резине

На трассе "Енисей" из-за дождя, снега и порывов ветра до 24 метров в секунду возможно ухудшение дорожной обстановки.

Федеральное управление автомобильных дорог «Байкал» настоятельно просит водителей не выезжать за город на летней резине, быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим, дистанцию, не совершать опасные маневры.

Информацию о состоянии дорожного полотна по Красноярскому краю и Республике Хакасия можно уточнить в круглосуточной диспетчерской службе по телефону 8 (391) 265-01-12. Федеральную автодорогу Р-257 (М-54) «Енисей» обслуживает достаточное количество спецтехники, имеются запасы противогололёдных материалов для устранения последствий неблагоприятных погодных условий, сообщила пресс-секретарь федерального управления автомобильных дорог "Байкал" Юлия Кравченко.

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