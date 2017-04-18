Бывший сотрудник ООН вместо обеда грабил банки

Полиция Нью-Йорка задержала бывшего работника ООН. 52-летний Абдуллах Шуайбу подозревается как минимум в 4 ограблениях.

В США бывший сотрудник ООН подозревается в ограблении нескольких банков. Полиция задержала злоумышленника. Как считают следователи, 52-летний Абдуллах Шуайбу совершал свои преступления на протяжении последних полутора месяцев во время обеденных перерывов, пишет Lenta.ru.

По данным американских СМИ, злоумышленник в 2013 году некоторое время работал в Организации Объединенных Наций в специалистом по коммуникациям. Позже мужчина сменил род занятий.

По данным полиции, Абдуллах подозревается в совершении как минимум четырех ограблений банков. Мужчине предъявили обвинения в двух ограблениях и двух попытках ограбления, сообщает РИА Новости.

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