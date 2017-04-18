Игорный клуб в центре Абакана остался без выручки

Её забрали полицейские. Также они прихватили мониторы, камеры видеонаблюдения и всю документацию игорного заведения.

Оперуполномоченные отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ликвидировали в Абакане очередной игровой интернет-клуб. Заведение разместилось в подвале торгового комплекса «Саяны» на улице Пушкина. В момент визита полицейских в зале находились оператор игрового зала и пять игроков, жители республиканской столицы и Алтайского района. Самому старшему посетителю около 50 лет.

Из игорного заведения силовики изъяли 13 мониторов и системных блоков, видеорегистратор, камеру наблюдения, документацию и выручку. По факту незаконной организации и проведения азартных игр в Интернете проводится проверка. Владельцу незаконного бизнеса грозит уголовная ответственность: штраф в размере до 500 тысяч рублей, либо обязательные работы, либо ограничение свободы на срок до четырёх лет, либо до двух лет лишения свободы. Но, для начала, хозяина подпольного клуба нужно установить.

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