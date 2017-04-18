Команда из Шира — победитель Чемпионата Хакасии по гиревому спорту

Республиканский Чемпионат по гиревому спорту среди мужчин и женщин прошёл в Абакане на стадионе "Саяны". За победу боролись гиревики из Шира, Бородино, Сорска, Абакана, Черногорска, Аскиза, Усть-Абакана, а также из Ужура Красноярского края.

В командном зачёте победу одержали гиревики из Шира, серебряными призёрами стала команда из Бородино, замыкают тройку лидеров черногорцы. В личном первенстве среди женщин чемпионами стали в весовой категории до 58 килограммов Юлия Кычакова из Шира, Дарина Ахметова из Бородино (до 63 кг), спортсменка из Шира Елена Зверева (до 68 кг), Юлия Турчанова из Сорска (свыше 68 кг). Среди мужчин наилучший результат показали ширинец Никита Сиразиев (до 63кг), Александр Казыгашев из Аскиза (до 68 кг), абаканец Дмитрий Гольцер до 73 килограммов, Иван Редькин из Ужура (до 78 кг), черногорец Кирилл Жибинов (до 85 кг), абаканец Александр Володько (до 95 кг), ширинец Андрей Голубченко (свыше 95 кг), сообщили в пресс-службе министерства спорта РХ.

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