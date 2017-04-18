Музыканты из Хакасии поборются за первый международный «Кубок Поволжья»

Учащиеся и педагоги Хакасской республиканской национальной детской школы искусств представят республику на Международном конкурсе исполнителей на народных инструментах «Кубок Поволжья», который будет проходить с 24 по 30 апреля в Казани.

Творческие состязания пройдут в течение шести дней в номинациях: «Сольное исполнительство», «Ансамбль», «Оркестр», «Национальные традиционные инструменты». В III возрастной категории (13-15 лет) в номинации «Национальные традиционные инструменты» (сольное исполнительство) Хакасию представят Юрий Шалгынов (концертмейстер Татьяна Гилюк, преподаватель Мария Сартыкова) и Нина Топакова (преподаватель Ольга Карачакова). В IX возрастной категории (концертные выступления, преподаватели без ограничения возраста) будет участвовать Ольга Карачакова, преподаватель хакасских национальных инструментов, концертмейстером выступит Татьяна Гилюк. Ансамбль «Артыс» будут представлен в номинации «Ансамбли», сообщили в пресс-службе министерства культуры РХ.

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