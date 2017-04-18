На юге Болгарии в водопроводной воде обнаружен уран

18.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Министерство здравоохранения Болгарии перед пасхальными праздниками запретило использование водопроводной воды в городе Хасково после того, как были обнародованы данные о том, что с октября прошлого года в воде фиксируется 14-кратное превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) урана.

Губернатор Хасково Минко Ангелов признал, что превышение ПДК урана в воде было выявлено еще в октябре прошлого года, передает ТАСС.

В жилые кварталы начались поставки цистерн с питьевой водой.

По мнению экспертов, загрязнение воды произошло из-за отсутствия контроля за состоянием 48 законсервированных шахт, где до 1992 года добывался уран.

Напомним также, Болгария отказалась от строительства на своей территории АЭС «Белене».

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