Обветшалая электропроводка стала причиной пожара в Абакане

Горела баня. И это единственный бытовой пожар за сутки 17 апреля.

Пожар в столице Хакасии произошёл среди дня. На момент прибытия огнеборцев баня горела изнутри по всей площади — 6 кв. м. Хозяин постройки находился на месте пожара. После выяснилось, что причиной происшествия стала обветшалая электропроводка. Ветхие провода не выдержали нагрузки, произошло короткое замыкание и пожар.

С начала года в Хакасии зарегистрировано 245 пожаров. За сутки 17 апреля огнеборцы 2 раза выезжали на ликвидацию палов травы и 10 раз на загорания мусора.

Специалисты главного управления МЧС России по Хакасии просят жителей быть бдительными и строго соблюдать меры пожарной безопасности.

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