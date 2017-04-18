Парикмахерские Москвы предлагали детям стрижку с фашистским подтекстом

18.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

На юго-западе столицы салоны предлагает сделать юным клиентам "модельную стрижку Гитлерюгенд". Каталоги с названиями запостили в соцсети неравнодушные горожане.

Пользователи отметили, что стрижка "Гитлерюгенд" встречается и в других парикмахерских Москвы. Торговый центр, в котором предлагали причёску Гитлерюгенд официально заявил, что руководство заведения признало название услуги неуместным и удалила его из прайс-листа. Каталоги уничтожны, сообщают РИА Новости. 

М олодежная организация Гитлерюгенд (Hitlerjugend)  действовала в нацистской Германии с 1926-го по 1945 год. После Второй мировой войны она была запрещена.

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