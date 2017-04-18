Победитель чемпионата по чтению из Хакасии может заработать 300 тысяч рублей

18.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

С 17 по 28 апреля в республике проходят отборочные чтения. В них участвуют команды из 12-15 учеников.

Чемпионат России по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 17» в Хакасии проводится впервые. Он организован в рамках XII республиканского Библиофестиваля, посвященного Году экологии в России и Году молодежи в РХ. Старшеклассникам предлагают без подготовки прочитать отрывки из произведений русской, зарубежной классической литературы. Технику и артистизм чтецов оценивает авторитетное жюри. 13 мая девять финалистов сойдутся в литературной борьбе за звание чемпиона Хакасии по чтению вслух. Финалист отправится в Иркутск на зональный этап, а если повезёт, то и в Москву. Главный приз российского чемпионата - 300 тысяч рублей, сообщается на сайте правительства РХ.

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