Подать декларацию о доходах жители Хакасии должны до 2 мая 2017 года

В Хакасии стартовала очередная декларационная кампания. Об особенностях ее проведения на днях рассказали в рамках пресс-конференции в управлении федеральной налоговой службы региона.

Основная часть населения уплачивает налог по месту работы, рассказали в учреждении. Вместе с тем самостоятельно подавать декларацию о доходах должны лица, получившие прибыль от продажи имущества, сдачи недвижимости в аренду, доли в уставном капитале, выигрыша в лотерею. Задекларировать доходы должны будут и те, кто получил дорогие подарки. Также такую обязанность возлагают на адвокатов, предпринимателей, нотариусов.

Стоит отметить, что в республике с каждым годом растет число тех, кто заинтересован в дополнительном доходе. Нередко в этом качестве выбирается заработок в Интернете, ведь это наиболее удобный и доступный вариант, позволяющий получать прибыль без отрыва от основной работы. Такие вакансии предлагает желающим и компания ModelMe. Однако работа в сети - это не только комфортные условия работы в удобное время. Для того чтобы преуспеть в этом деле, необходимо проявить старание, целеустремленность, трудолюбие. Так как график во многом зависит от самого человека, он должен уметь планировать свой день и быть дисциплинированным.

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