Призывникам из Хакасии не советуют уклоняться от армии

Военный комиссариат Абакана напомнил военнообязанным об административной и уголовной ответственности за несоблюдение закона.

Уголовная ответственность предусмотрена за уклонение от армии, в частности, от призыва на военную службу. Уклонением считается неявка гражданина по повестке в комиссариат без уважительных причин.

Уклонение от армии при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы предусматривает штраф в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, принудительным работам на срок до двух лет, либо арестом на срок до полугода, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Уважительными причинами неявки призывника по повестке военного комиссариата считаются:

а) заболевание или увечье гражданина, связанные с утратой трудоспособности;

б) тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, мужа, сына, дочери, родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гражданина либо участие в похоронах указанных лиц;

в) препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не зависящее от воли гражданина;

г) иные причины, признанные уважительными призывной комиссией или судом.

Вручение повестки призывнику производится под расписку.

Административная ответственность наступает за нарушение обязанностей по воинскому учету:

а) неявка гражданина, состоящего или обязанного состоять на воинском учете, по вызову (повестке) военного комиссариата или иного органа, осуществляющего воинский учет, в установленные время и место без уважительной причины;

б) убытие на новые место жительства либо место временного пребывания на срок более трех месяцев;

в) выезд из РФ на срок свыше шести месяцев без снятия с воинского учета;

г) прибытие на новые место жительства либо место временного пребывания или возвращение в РФ без постановки на воинский учет в установленный срок;

д) несообщение в установленный срок в военный комиссариат или в иной орган, осуществляющий воинский учет, по месту жительства об изменении семейного положения, образования, места работы или должности, места жительства в пределах района, города без районного деления или иного муниципального образования;

е) уклонение гражданина от медицинского освидетельствования либо обследования по направлению комиссии по постановке граждан на воинский учет или от медицинского обследования по направлению призывной комиссии;

ж) умышленные порча или уничтожение военного билета или удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную службу, либо небрежное хранение военного билета или удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную службу, повлекшее их утрату.

За эти правонарушения призывнику грозит предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей.

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