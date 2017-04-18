Раскрыта природа июсского дракона

Ученый Института археологии и этнографии СО РАН доктор исторических наук Андрей Бородовский установил происхождение дракона на поясных пряжках из Июсского клада. Эти предметы относятся к эпохе раннего железа (конец I тысячелетия до нашей эры), сообщает издание «Наука в Сибири».

«Хотя территория Южной Сибири в конце I тысячелетия до нашей эры подверглась очень сильному китайскому влиянию, бляхи с изображением июсского дракона, скорее всего, имеют местное оригинальное исполнение — то есть это не какая-то копия. Это самостоятельное развитие образа, — подчеркнул Бородовский. — Фигура дракона — некий знак, позволяющий нам говорить, что Сибирь как культурная территория всегда обладала набором своеобразных, специфических черт».

Он отмечает, что в то время в Китае еще не существовало устоявшего образа дракона, который станет одним из главных символов китайской идентичности. При этом в Сибири это существо уже изображалось в характерной змееобразной позе. По мнению Бородовского, на территории Южной Сибири сложился определенный канон изображения дракона, однако просуществовал он до II века нашей эры, после чего никогда не воспроизводился.

Дракон на предметах южно-сибирских кладов показан в движении, словно закручиваясь по спирали. Китайский же дракон обычно двигается зигзагообразно. Эта пряжка исполняла роль оберега и, согласно поверьям, защищала владельца от опасностей.

Июсский клад был найден в 1970-х годах на севере Хакасии. Он является одним из наиболее репрезентативных собраний бытовых и культовых предметов Южной Сибири эпохи раннего железа и насчитывает 278 артефактов. Среди них было обнаружено большое количество пряжек с изображениями драконов, природа которых до недавнего времени была неизвестна.

Lenta.ru

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